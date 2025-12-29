UFFICIALE – Supercoppa in Mostra allo Store SSC Napoli fino al 6 Gennaio

La Coppa Supercoppa sarà in mostra presso l'Official SSC Napoli Store di San Domenico fino al 6 gennaio, prolungando di due giorni la possibilità di ammirarla. L'esposizione offre ai tifosi l'occasione di osservare da vicino il trofeo conquistato dalla squadra. La mostra è un'opportunità per avvicinarsi alla storia recente del club e condividere la passione azzurra in un contesto esclusivo.

