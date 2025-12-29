UFFICIALE – Supercoppa in Mostra allo Store SSC Napoli fino al 6 Gennaio
La Coppa Supercoppa sarà in mostra presso l'Official SSC Napoli Store di San Domenico fino al 6 gennaio, prolungando di due giorni la possibilità di ammirarla. L'esposizione offre ai tifosi l'occasione di osservare da vicino il trofeo conquistato dalla squadra. La mostra è un'opportunità per avvicinarsi alla storia recente del club e condividere la passione azzurra in un contesto esclusivo.
la Coppa resterà visibile presso l’Official SSC Napoli Store San Domenico fino al 6 gennaio, due giorni in più rispetto al programma iniziale Alla luce . L'articolo UFFICIALE – Supercoppa in Mostra allo Store SSC Napoli fino al 6 Gennaio proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: La Supercoppa sarà esposta nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore dal 26 dicembre al 4 gennaio
Leggi anche: La Supercoppa Italiana vinta dal Napoli esposta in città per i tifosi fino al 4 gennaio: l'annuncio
Napoli – Milan in Arabia …grande avvio di Supercoppa.
Supercoppa a rischio, UFFICIALE: un club non vuole giocare in Arabia - Come informa ‘El gol digital’, un membro ufficiale del Cda del club punta a boicottare la prossima Supercoppa nazionale in programma in Arabia nel prossimo ... calciomercato.it
La Supercoppa Italiana torna a Napoli ? #sscnapoli #dilorenzo #supercoppaitaliana #napoli
La Supercoppa è a Napoli Esposta nello store ufficiale di Piazza San Domenico, la Supercoppa Italiana conquistata dagli azzurri accende l’entusiasmo dei tifosi: code fin dal mattino nel cuore del centro storico per una foto con il trofeo #supercoppa #napoli - facebook.com facebook
VIDEO SHOW SSCN - Napoli, ecco la Supercoppa Italiana appena tolta dalla custodia per l’esposizione nello store ufficiale in Piazza San Domenico Maggiore x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.