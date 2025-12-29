Ucraina Zelensky ringrazia e stringe la mano a Trump | Ottenuti grandi risultati

Dopo l’incontro a Mar-a-Lago, il presidente ucraino Zelensky ha espresso gratitudine a Donald Trump, sottolineando i risultati raggiunti e la disponibilità dell’Ucraina alla pace. Le dichiarazioni evidenziano un momento di dialogo tra i due leader, con Zelensky che ringrazia per l’ottimo incontro e ribadisce la volontà di trovare soluzioni diplomatiche per il futuro del paese.

"L' Ucraina è pronta per la pace, ringrazio il presidente Donald Trump per l'ottimo incontro". Sono le parole di Volodymir Zelensky dopo l'incontro col presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida. "Abbiamo discusso tutti gli aspetti del quadro di pace e ottenuto grandi risultati", ha aggiunto il presidente ucraino. Il leader di Kiev ha spiegato inoltre che il piano in 20 punti è "concordato al 90%". "Abbiamo concordato che le garanzie di sicurezza rappresentano una pietra miliare fondamentale per raggiungere una pace duratura e i nostri team continueranno a lavorare su tutti gli aspetti", ha proseguito Zelensky che anche voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Steve Witkoff e Jared Kushner.

