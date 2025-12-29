Ucraina Zelensky | E’ una bugia russa la notizia di un attacco alla residenza di Putin
Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la notizia di un attacco ucraino alla residenza di Putin è una
La notizia di un attacco ucraino alla residenza del presidente russo, Vladimir Putin, è "una completa invenzione" e fa parte delle "tipiche menzogne russe". Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che su X ha replicato alle accuse mosse dal ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
