Ucraina tutti i dettagli sul decreto armi
Oggi il Consiglio dei ministri discuterà il nuovo decreto armi dedicato all’Ucraina. Si tratta di un provvedimento che autorizza l’Italia a continuare il supporto militare e logistico a Kyiv anche nel 2026, garantendo il proseguimento delle consegne di materiali e assistenza. Questa decisione evidenzia l'impegno del governo italiano nel sostenere l’Ucraina nel contesto del conflitto in corso.
Approderà oggi in Consiglio dei ministri il nuovo decreto armi per il sostegno all’Ucraina, l’atto normativo che permetterà all’Italia di proseguire i trasferimenti di materiali militari e il supporto logistico a favore di Kyiv anche nel 2026. Il testo, frutto di settimane di confronto serrato tra i ministeri competenti e la maggioranza di governo, sarebbe sostanzialmente già pronto e necessita ora solo della formalizzazione in sede governativa prima della successiva trasmissione alle Camere per l’iter di conversione in legge. Con quello atteso oggi, salgono a tredici i decreti di autorizzazione agli aiuti militari adottati dall’Italia dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Formiche.net
