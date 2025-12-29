Ucraina Trump | Putin mi ha detto dell' attacco a residenza ero molto arrabbiato

Durante un evento a Mar-a-Lago con il primo ministro Netanyahu, Donald Trump ha commentato la presunta operazione ucraina contro una residenza di Putin. Secondo quanto riferito da Trump, il presidente russo gli avrebbe confidato di essere stato molto arrabbiato per l’attacco. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle tensioni diplomatiche tra Russia, Ucraina e altre nazioni coinvolte.

Parlando con i giornalisti a Mar-a-Lago, dove ha incontrato il primo ministro israeliano Netanyahu, Donald Trump è tornato sulla questione del presunto attacco ucraino contro una residenza di Putin. “L’ho saputo dal presidente Putin oggi, ero molto arrabbiato”, ha detto il presidente Usa, che pochi minuti prima aveva riferito di non avere particolari informazioni sul presunto attacco. “E’ un momento delicato. Questo non è il momento adatto. Una cosa è attaccare, perché loro attaccano. Un’altra cosa è attaccare la sua casa. Non è il momento giusto per fare nulla di tutto ciò. Non si può fare. E oggi l’ho saputo dal presidente Putin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Putin mi ha detto dell'attacco a residenza, ero molto arrabbiato" Leggi anche: Ucraina, Mosca denuncia attacco contro residenza di Putin ma Zelensky nega: “Vogliono minare i negoziati” Leggi anche: Pellegatti: “Mi hanno detto che Allegri era molto arrabbiato tra il primo e il secondo tempo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”; Il nodo Donbas | Nessuna svolta nell’incontro tra Zelensky e Trump in Florida. Guerra Russia-Ucraina, Trump: "Putin e Zelensky vogliono un accordo, ora bisogna concludere" - «Forti garanzie per la sicurezza dell’Ucraina, l’Europa sarà coinvolta» ... lastampa.it

UCRAINA: Russia rivedrà linea colloqui di pace dopo attacco residenza - Putin a Trump - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al presidente Usa Donald Trump che la Russia rivedrà la prop ... msn.com

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Casa Bianca: “Trump ha sentito Putin, telefonata positiva”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti ... fanpage.it

Il presidente Trump afferma che Putin gli ha parlato del presunto attacco ucraino alla residenza ...

#intanto Trump: “Putin pronto ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione”, la “smorfia” di Zelensky è virale - facebook.com facebook

#intanto Trump: “Putin pronto ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione”, la “smorfia” di Zelensky è virale x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.