Ucraina Trump | Molto vicini ad accordo Zelensky | Intesa al 90% – La diretta
Dopo l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, le dichiarazioni indicano un avanzamento verso un accordo. Trump ha sottolineato di essere molto vicino a una soluzione, mentre Zelensky ha riferito di un'intesa raggiunta al 90%. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nel contesto delle trattative in corso tra Ucraina e le parti coinvolte.
“Siamo molto, molto vicini alla soluzione “. Al termine dell’ incontro con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, Donald Trump ha ribadito l’ottimismo mostrato al momento di accogliere il leader ucraino nel suo resort in Florida. “Abbiamo discusso di molte cose e fatto tanti progressi per porre fine alla guerra”, ha affermato il tycoon nel resoconto davanti alla stampa. Positiva anche la videoconferenza con i leader europei, con i quali “abbiamo avuto un’eccellente conversazione”. Nonostante l’ottimismo, Trump ha riconosciuto che ci sono ancora delle “questioni molto spinose” che restano aperte sulla strada dell’accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
