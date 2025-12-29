Ucraina Trump | L’accordo è vicino Restano nodi su Donbass e sicurezza

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che un accordo sulla questione Ucraina è prossimo, pur evidenziando ancora alcuni nodi su Donbass e sicurezza. Dopo un colloquio con Zelensky e una conversazione con Putin, le trattative sembrano avanzare, ma restano questioni aperte da risolvere per un’intesa duratura. La situazione resta complessa, con interlocutori coinvolti e obiettivi condivisi ancora da definire.

Le parole del POTUS americano. L’accordo è vicino. O almeno questa è la sensazione che trapela da Mar-a-Lago, dove Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati dopo una lunga telefonata, definita «molto costruttiva», tra il presidente americano e Vladimir Putin. «Se le cose vanno bene, fra poche settimane ci potrebbe essere», ha detto Trump, parlando di «molti progressi» compiuti nei negoziati. «Qualcuno direbbe che siamo al 95%. Io non so la percentuale, ma siamo molto avanti», ha aggiunto, riconoscendo tuttavia la presenza di «uno o due temi spinosi» ancora irrisolti. Il nodo principale resta il Donbass. 🔗 Leggi su 361magazine.com

