Ucraina Trump | Incontro straordinario con Zelensky molto più vicini a pace

L'ex presidente Donald Trump ha incontrato a Mar-a-Lago il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'incontro, definito da Trump come “straordinario”, ha evidenziato la volontà di rafforzare i rapporti tra i due leader e di lavorare verso una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. La visita rappresenta un momento importante nelle dinamiche diplomatiche della regione.

(Adnkronos) – Un incontro "straordinario" quello di Donald Trump con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. A dirlo ai giornalisti al termine del vertice è stato il presidente Usa, secondo cui "siamo molto più vicini" alla pace. Trump ha poi reso noto di aver avuto un colloquio assieme a Zelensky con i leader di Regno Unito, Francia, Italia.

