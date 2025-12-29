Ucraina Trump dopo l' incontro con Zelensky | Siamo molto vicini alla soluzione

Dopo l'incontro con Zelensky, l'ex presidente Trump ha dichiarato di essere molto vicino a una soluzione nel conflitto in Ucraina. Secondo le sue parole, l'incontro è stato positivo e rappresenta un passo importante verso la risoluzione della crisi. Le sue affermazioni suggeriscono un progresso nelle trattative e una possibile svolta nelle dinamiche del conflitto.

Con Zelensky "abbiamo avuto un incontro fantastico " e "penso che siamo molto, molto vicini a una soluzione". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l'incontro a Mar-a-Lago. "Abbiamo discusso di molte cose. Abbiamo fatto molti progressi per porre fine alla guerra", con i leader europei "abbiamo avuto una bella conversazione".

