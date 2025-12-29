Ucraina trovata la quadra | aiuti civili e militari Meloni | Ora spetta a Mosca dimostrare responsabilità
Il Consiglio dei ministri si appresta a approvare il decreto riguardante gli aiuti all’Ucraina, confermando il rinnovo di sostegni civili e militari per un ulteriore anno. La decisione arriva dopo una fase di confronto e definizione delle modalità di assistenza. Meloni sottolinea che ora spetta a Mosca dimostrare responsabilità, mentre l’Italia mantiene il suo impegno in ambito internazionale.
Quadra trovata sul decreto Ucraina, il Consiglio dei ministri si avvia a licenziare il provvedimento che mette nero su bianco gli aiuti a Kiev che vengono rinnovati di un anno. La “cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti”, avverranno “con le stesse modalità” decise nel primo decreto varato nel febbraio 2022. Superate le divisioni, enfatizzate dalla stampa fino a immaginare fantasiosi rischi di crisi di governo. Il testo è condiviso anche dalla Lega al termine di incontri tra gli sherpa alleati. È stato Guido Crosetto, ministro della Difesa, a sigillare in modo ufficiale l’intesa trovata nella maggioranza: “C’è l’accordo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Ucraina, leader europei: ora spetta a Russia dimostrare volontà pace
Leggi anche: Ucraina, ecco il decreto del governo per il 2026: aiuti militari ma “priorità per quelli civili, sanitari e di protezione aerea”
Ue, prestito da 90 mld a Kiev, salta uso asset russi. Slitta Mercosur; Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Decreto Ucraina, intesa vicina Il Carroccio tratta sulle parole: «Aiuti, ma alla popolazione»; Putin: Disposti a negoziare su proposte del 2024, uso degli asset una rapina | Seri sforzi di Trump, la palla è nel campo di Kiev e dell'Ue.
Ucraina, ecco il decreto del governo per il 2026: aiuti militari ma “priorità per quelli civili, sanitari e di protezione aerea” - Il primo sulla proroga degli aiuti militari all'Ucraina con "priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli ... ilfattoquotidiano.it
Decreto armi Ucraina sbloccato: cosa cambia dopo il faccia a faccia Meloni-Salvini - Accordo in maggioranza sul decreto Ucraina: dopo il confronto Meloni- tag24.it
Il decreto Ucraina alla prova della maggioranza: non solo armi, anche aiuti alla popolazione - La Lega in pressing: priorità agli aiuti civili. avvenire.it
I leader dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo per concedere all’Ucraina un prestito da 90 miliardi di euro. I fondi saranno garantiti dal debito comune, dato che non è stata trovata un’intesa sull’utilizzo dei beni russi congelati. Un compromesso poli - facebook.com facebook
Matteo #Salvini interviene sul conflitto in #Ucraina e sugli sviluppi diplomatici legati all’incontro previsto a Mar-a-Lago, esprimendo apprezzamento per l’impegno dell’ex presidente americano Donald #Trump. Il leader della #Lega ha parlato di un possibile “ x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.