Ucraina trovata la quadra | aiuti civili e militari Meloni | Ora spetta a Mosca dimostrare responsabilità

Il Consiglio dei ministri si appresta a approvare il decreto riguardante gli aiuti all’Ucraina, confermando il rinnovo di sostegni civili e militari per un ulteriore anno. La decisione arriva dopo una fase di confronto e definizione delle modalità di assistenza. Meloni sottolinea che ora spetta a Mosca dimostrare responsabilità, mentre l’Italia mantiene il suo impegno in ambito internazionale.

Quadra trovata sul decreto Ucraina, il Consiglio dei ministri si avvia a licenziare il provvedimento che mette nero su bianco gli aiuti a Kiev che vengono rinnovati di un anno. La “cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti”, avverranno “con le stesse modalità” decise nel primo decreto varato nel febbraio 2022. Superate le divisioni, enfatizzate dalla stampa fino a immaginare fantasiosi rischi di crisi di governo. Il testo è condiviso anche dalla Lega al termine di incontri tra gli sherpa alleati. È stato Guido Crosetto, ministro della Difesa, a sigillare in modo ufficiale l’intesa trovata nella maggioranza: “C’è l’accordo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

