Ucraina | Tajani ' sosteniamo tentativo Usa e continuano con gli aiuti'

L’Italia si schiera a sostegno degli sforzi degli Stati Uniti per favorire un cessate il fuoco in Ucraina. Tajani ha ribadito l’impegno del nostro paese nel continuare a fornire aiuti, sostenendo un percorso che possa portare a una soluzione duratura del conflitto. La posizione italiana si inserisce nel quadro degli sforzi internazionali per promuovere la pace e la stabilità nella regione.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Come Italia, sosteniamo il tentativo americano per raggiungere il cessate il fuoco e la fine definitiva del conflitto. Ogni passo in avanti verso una pace giusta e durata è un fatto positivo. E mi pare che oggi (ieri, ndr) si sia registrato qualche progresso. Speriamo che Putin voglia veramente la fine del conflitto". Così in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando dell'incontro in Florida tra Trump e Zelensky. Riferendosi al decreto che prevede aiuti anche militari, nonostante il freno della Lega, il vice premier aggiunge che "è assolutamente equilibrato, come i precedenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

