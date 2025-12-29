ucraina spiragli di pace tra washington kiev e mosca dopo mar a lago macron convoca i volenterosi

Le recenti evoluzioni tra Washington, Kiev e Mosca segnano una fase cruciale nei negoziati per la pace in Ucraina. Dopo l’incontro di Mar-a-Lago, si registra un crescente interesse internazionale, con Macron che invita le parti a confrontarsi. Nonostante il clima di cautela, si aprono spazi di dialogo, focalizzati sulla sicurezza e sulle condizioni per una risoluzione duratura del conflitto.

I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina entrano in una fase decisiva, tra cauto ottimismo, nodi ancora irrisolti e una crescente centralità delle garanzie di sicurezza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che all’inizio di gennaio convocherà a Parigi i Paesi della cosiddetta “ Coalizione dei volenterosi ” per definire i contributi concreti di ciascuno Stato a sostegno di Kiev, nel quadro di un possibile accordo di pace. Secondo fonti citate dalla stampa americana, l’amministrazione Usa considera il vertice di Parigi un passaggio chiave per “europeizzare” una parte significativa dell’onere della sicurezza post-bellica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

