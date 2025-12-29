Ucraina spiragli di pace tra Washington Kiev e Mosca dopo Mar-a-Lago Macron convoca i volenterosi
Le recenti evoluzioni tra Washington, Kiev e Mosca segnano una fase cruciale nei negoziati per la pace in Ucraina. Dopo l’incontro di Mar-a-Lago, si registra un crescente interesse internazionale, con Macron che invita le parti a confrontarsi. Nonostante il clima di cautela, si aprono spazi di dialogo, focalizzati sulla sicurezza e sulle condizioni per una risoluzione duratura del conflitto.
I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina entrano in una fase decisiva, tra cauto ottimismo, nodi ancora irrisolti e una crescente centralità delle garanzie di sicurezza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che all’inizio di gennaio convocherà a Parigi i Paesi della cosiddetta “ Coalizione dei volenterosi ” per definire i contributi concreti di ciascuno Stato a sostegno di Kiev, nel quadro di un possibile accordo di pace. Secondo fonti citate dalla stampa americana, l’amministrazione Usa considera il vertice di Parigi un passaggio chiave per “europeizzare” una parte significativa dell’onere della sicurezza post-bellica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Ucraina, colloqui a Miami: spiragli per un accordo di pace. Witkoff vola a Mosca, Zelensky da Macron
Leggi anche: Zelensky a Mar-a-Lago, i missili russi sull’Ucraina: la linea di Kiev per la pace
Ucraina, spiragli di pace tra Washington, Kiev e Mosca dopo Mar-a-Lago. Macron convoca i volenterosi; Ucraina-Russia, spiragli diplomatici e tensioni: domenica incontro a Mar-a-Lago; Ucraina, terminati negoziati Miami, Witkoff: Produttivi, pace vicina, Dmitriev: No a trilaterale con Usa e Kiev, sì a vertice con Macron; Guerra Ucraina, nuovi segnali di pace: Trump parla con Putin e incontra Zelensky.
Ucraina, spiragli di pace tra Washington, Kiev e Mosca dopo Mar-a-Lago. Macron convoca i volenterosi - Gennaio mese chiave per i negoziati: vertici a Parigi e Washington, gruppi di lavoro Usa- msn.com
Guerra Ucraina, il piano per la pace: dal Donbass alle truppe per Kiev, quali restano i nodi - Volodymyr Zelensky è arrivato in Florida per discutere i punti ancora controversi del piano di pace in 20 punti elaborato insieme agli europei e agli americani: un piano che Vladimir ... ilmessaggero.it
Ucraina, piano di pace Usa-Kiev in 20 punti: nodo territori e Zaporizhzhia. Ma Mosca frena - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di pace Usa- tg24.sky.it
Ucraina, Macron e Ue: obiettivi dei Volenterosi/ De Remigis: Occasioni politiche e industriali
L' #Ucraina sotto pesante attacco russo, nei giorni in cui si intensificano gli sforzi diplomatici per aprire spiragli di pace dopo quasi 4 anni guerra e alla vigilia dell'incontro di #Zelensky e #Trump in Florida. x.com
L'Ucraina sotto pesante attacco russo, nei giorni in cui si intensificano gli sforzi diplomatici per aprire spiragli di pace dopo quasi 4 anni guerra e alla vigilia dell'incontro di Zelensky e Trump in Florida. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.