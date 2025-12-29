Ucraina-Russia Zelensky | Da Usa garanzie per 15 anni noi chiediamo almeno il doppio

Dopo l'incontro in Florida con Donald Trump, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti offrono garanzie di sicurezza per 15 anni. Tuttavia, Kiev richiede un impegno più duraturo, chiedendo almeno il doppio del periodo proposto. La discussione sulle garanzie di sicurezza rappresenta un elemento chiave nelle relazioni tra Ucraina e Stati Uniti, in un contesto di tensioni con la Russia.

