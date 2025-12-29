Ucraina-Russia segnali positivi di Trump sul piano di pace | Ma ci vorrà tempo
Donald Trump ha recentemente espresso alcuni segnali positivi riguardo a un possibile piano di pace tra Ucraina e Russia, sottolineando però che il processo richiederà tempo. L’ex presidente degli Stati Uniti ha evitato di offrire garanzie definitive sulla conclusione del conflitto, evidenziando la complessità della situazione. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto di un dibattito internazionale ancora in evoluzione, in cui la ricerca di una soluzione duratura resta una priorità.
(Adnkronos) – (New York) – Donald Trump non ha voluto dare certezze sulla fine della guerra in Ucraina. “Potrebbe finire o continuare per molto tempo” causando molti altri morti, “questo non è un accordo che si conclude in un giorno. Si tratta di questioni molto complesse”. Ieri per la prima volta il presidente ucraino, Volodymyr . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
