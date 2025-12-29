Ucraina-Russia da Trump segnali positivi sul piano di pace | Ma ci vorrà tempo

Donald Trump ha espresso segnali positivi riguardo a un possibile piano di pace tra Ucraina e Russia, sottolineando comunque che il processo richiederà tempo. Durante un intervento a New York, l’ex presidente ha evitato di fornire date o garanzie definitive, evidenziando l’importanza di un percorso diplomatico paziente e articolato per risolvere il conflitto. Le sue parole suggeriscono un’apertura cauta, senza compromettere l’impegno a favorire una soluzione duratura.

(Adnkronos) – (New York) – Donald Trump non ha voluto dare certezze sulla fine della guerra in Ucraina. "Potrebbe finire o continuare per molto tempo" causando molti altri morti, "questo non è un accordo che si conclude in un giorno. Si tratta di questioni molto complesse". Ieri per la prima volta il presidente ucraino, Volodymyr .

