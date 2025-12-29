Ucraina-Russia 2026 sarà ancora anno di guerra | l’analisi dell’esperto

Secondo un esperto, il 2026 si prospetta ancora come un anno di conflitto tra Ucraina e Russia. La situazione attuale evidenzia come la pace tra le due nazioni rimanga un obiettivo distante, e le tensioni persistono. Questa analisi sottolinea la complessità di un conflitto che sembra destinato a continuare anche nei prossimi anni, evidenziando l’importanza di monitorare gli sviluppi e le implicazioni geopolitiche coinvolte.

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Le forze di Kiev non avanzano più". LIVE - Il capo di stato maggiore dell'esercito russo ha affermato che le forze armate ucraine non stanno più conducendo operazioni offensive, ma stanno solo cercando di rallentare l'avanzata delle truppe rus ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky-Trump: sentiranno leader Ue durante vertice. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky- tg24.sky.it

Il Fatto Quotidiano. . “Ci daranno una mano. La Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l’incontro a Mar-a-Lago con Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda se Mosca avrà qualch - facebook.com facebook

Ucraina-Russia, quali garanzie vuole Zelensky e per quanti anni x.com

