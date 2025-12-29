Ucraina-Russia 2026 sarà ancora anno di guerra | l’analisi dell’esperto
Secondo un esperto, il 2026 si prospetta ancora come un anno di conflitto tra Ucraina e Russia. La situazione attuale evidenzia come la pace tra le due nazioni rimanga un obiettivo distante, e le tensioni persistono. Questa analisi sottolinea la complessità di un conflitto che sembra destinato a continuare anche nei prossimi anni, evidenziando l’importanza di monitorare gli sviluppi e le implicazioni geopolitiche coinvolte.
(Adnkronos) – "Sarà un 2026 di guerra. Assolutamente sì". La pace tra Ucraina e Russia è ancora lontana. L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky non è destinato a produrre una svolta in tempi brevi. E' l'analisi di Pietro Batacchi, esperto di Difesa e direttore della rivista specializzata Rid, all'Adnkronos dopo il vertice tra il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
