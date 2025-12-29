La Russia continua a muoversi lungo il fronte ucraino, portando avanti il suo piano di conquista delle regioni di Donbass e Zaporizhzhia. Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto di aiuti economici a Kiev, in un contesto di tensione e sviluppi militari nella regione. La situazione rimane complessa, con attentamente monitorate le dinamiche tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare le regioni ucraine di cui aveva annunciato l'annessione nel 2022. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando i comandanti dell'esercito di Mosca. "L'obiettivo di liberare le regioni del Donbass,

