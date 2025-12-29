Ucraina | procura ' giustiziati dai russi 2 prigionieri ucraini nel Donetsk'

Il 27 dicembre, nel villaggio di Shakhove, vicino a Pokrovsk, nell'oblast di Donetsk, le forze russe hanno ucciso due prigionieri di guerra ucraini disarmati. L’episodio è stato confermato dalla procura ucraina, che ha denunciato un grave atto di violenza e violazione delle convenzioni internazionali. Questo evento si inserisce nel contesto del conflitto in corso nella regione, segnando un ulteriore episodio di tensione e violenza.

Il 27 dicembre, nel villaggio di Shakhove, vicino a Pokrovsk, nell'oblast' di Donetsk, le truppe russe hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco due prigionieri di guerra ucraini disarmati. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino, in quello che sembra essere almeno il terzo caso segnalato questo mese di soldati ucraini catturati e uccisi dopo essere stati fatti prigionieri. Secondo le indagini, i soldati russi hanno costretto uno dei prigionieri di guerra a spogliarsi parzialmente sotto la minaccia delle armi prima di giustiziarli entrambi. È stata avviata un'indagine preliminare ai sensi dell'articolo 438.

