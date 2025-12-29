Ucraina | Patuanelli ' decreti Governo come marketing'

Il ministro Patuanelli critica i decreti del Governo, sostenendo che spesso vengono utilizzati come strumento di marketing, nascondendo le reali questioni. Secondo lui, eliminando alcuni riferimenti, si può far sembrare che determinati temi non siano presenti nel dibattito politico. Questa osservazione sottolinea l’importanza di una comunicazione trasparente e coerente nel contesto delle decisioni governative.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Se togli la parola 'militari' dal titolo, allora politicamente puoi far finta che non esistano. Anche se nell'articolato restano, nero su bianco. Ormai i decreti del Governo funzionano come i titoli del Cioè: se non c'è nel titolo, non c'è nella realtà politica. Un gigantesco esercizio di click baiting istituzionale, utile solo a tenere insieme equilibri interni e paure elettorali. Nessun coraggio. Nessuna visione strategica. Nessuna assunzione di responsabilità davanti al Paese e al Parlamento". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli. "Si cambia una parola in copertina -aggiunge- per poter dire tutto e il contrario di tutto: rassicurare qualcuno, strizzare l'occhio a qualcun altro, e intanto fare esattamente le stesse cose di prima, ma senza dirlo apertamente.

