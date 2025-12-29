Ucraina niente elezioni presidenziali | mancano i soldi

In Ucraina, le elezioni presidenziali sono state sospese a causa di difficoltà finanziarie. Un consigliere della presidenza ha rilasciato un’intervista a Novyny.Live, affrontando temi delicati come il futuro dei territori occupati dalla Russia e le sfide politiche attuali. La situazione evidenzia le complessità politiche e le tensioni che attraversano il paese in un momento cruciale.

Uno dei consiglieri di Kiev alla presidenza ha rilasciato un' intervista al media ucraino Novyny.Live in cui fa dichiarazioni pesanti su argomenti scottanti come le elezioni e il destino dei territori passati alla Russia. Niente soldi per le elezioni Per l'Ucraina sarà impossibile effettuare le votazioni presidenziali e parlamentari. Semplicemente mancano i soldi necessari. A dirlo è Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale che nel 2022 fece parte della delegazione ai negoziati falliti di Istanbul. Secondo lui, non vi saranno né elezioni né referendum sui territori perché i pochi soldi del bilancio vanno spesi per altre priorità, soprattutto quelle militari.

