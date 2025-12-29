Mosca ha denunciato un attacco alla residenza di Putin in Ucraina, mentre Zelensky nega ogni coinvolgimento, sostenendo che si tratta di un tentativo di minare i negoziati. Le recenti evoluzioni sul campo di guerra contribuiscono a rafforzare le posizioni di entrambe le parti, influenzando il percorso diplomatico. La situazione resta complessa e in evoluzione, con sviluppi che potrebbero avere ripercussioni sul processo di pace.

A rafforzare la posizione di Mosca nei negoziati vi sono le nuove evoluzioni messe in atto sul terreno di guerra. Il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha dichiarato che le forze armate russe hanno raggiunto il loro più alto tasso di avanzamento dell'intero anno a dicembre. Inoltre, nel 2025, l'esercito di Mosca avrebbe conquistato oltre 6.600 chilometri quadrati di territorio ucraino, compresi 334 centri abitati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

