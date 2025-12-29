Ucraina Mosca denuncia attacco contro residenza di Putin ma Zelensky nega | Vogliono minare i negoziati
Mosca ha denunciato un attacco alla residenza di Putin in Ucraina, mentre Zelensky nega ogni coinvolgimento, sostenendo che si tratta di un tentativo di minare i negoziati. Le recenti evoluzioni sul campo di guerra contribuiscono a rafforzare le posizioni di entrambe le parti, influenzando il percorso diplomatico. La situazione resta complessa e in evoluzione, con sviluppi che potrebbero avere ripercussioni sul processo di pace.
A rafforzare la posizione di Mosca nei negoziati vi sono le nuove evoluzioni messe in atto sul terreno di guerra. Il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha dichiarato che le forze armate russe hanno raggiunto il loro più alto tasso di avanzamento dell'intero anno a dicembre. Inoltre, nel 2025, l'esercito di Mosca avrebbe conquistato oltre 6.600 chilometri quadrati di territorio ucraino, compresi 334 centri abitati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “E’ una bugia russa, la notizia di un attacco alla residenza di Putin”
Leggi anche: Ucraina, la denuncia di Zelensky: «Massiccio attacco di Mosca»
Ucraina, la denuncia di Zelensky: «Massiccio attacco di Mosca»; In Ucraina proseguono gli attacchi russi a reti e infrastrutture energetiche; Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Guerra Russia-Ucraina, le news del 21 dicembre.
Mosca accusa Kiev: "Ha tentato di attaccare la residenza di Putin". Zelensky smentisce: "È un pretesto per nuovi bombardamenti" - Il capo del Cremlino ha avuto una telefonata con Trump, al quale ha raccontato del raid ucraino contro la sua villa poco distante da San Pietroburgo ... today.it
Russia-Ucraina, l’accusa di Mosca: “Abbattuti 91 droni inviati da Kiev contro la residenza di Putin a Novgorod”. Zelensky nega - La Russia accusa Kiev di aver lanciato decine di droni contro una residenza di Putin. ilfattoquotidiano.it
“Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni”, Mosca accusa Kiev - Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, nelle dichiarazioni riportate dalla Tass fa riferimento ad un attacco che Kiev avrebbe lanciato contro la ... msn.com
Il Fatto Quotidiano. . “Ci daranno una mano. La Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l’incontro a Mar-a-Lago con Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda se Mosca avrà qualch - facebook.com facebook
UCRAINA | Mosca accusa l'Occidente di prepararsi alla guerra e sottolinea con determinazione le proprie intenzioni pacifiche, ma in concreto aumenta le sue capacità di aggressione militare. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.