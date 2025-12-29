Ucraina | Meloni ora importante coesione e massima convergenza tra i partner

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a una conversazione telefonica con il presidente Trump e il presidente Zelensky, insieme ad altri leader europei, al termine di un incontro in Florida. L’obiettivo è rafforzare la coesione e la convergenza tra i partner internazionali in un momento di particolare complessità per l’Ucraina e la sicurezza europea.

Torino, 28 dic. (LaPresse) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto questa sera, insieme ad altri leader europei, una conversazione telefonica con il presidente Trump e il presidente Zelensky, al termine del loro incontro in Florida. La telefonata, riferisce in una nota Palazzo Chigi, ha permesso di fare un punto di situazione sul processo di pace per l'Ucraina e sui prossimi passi per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Il presidente Trump e il presidente Zelensky hanno illustrato i risultati raggiunti nel negoziato in corso, con particolare riferimento al tema delle garanzie di sicurezza, e indicato le questioni ancora aperte.

