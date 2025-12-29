Nella notte, l’aeroporto militare di Khanskaya, vicino a Maykop nel sud della Russia, è stato teatro di esplosioni. L’evento ha coinvolto una struttura strategica, suscitando attenzione mediatica e preoccupazioni sulla sicurezza regionale. Si tratta di un episodio che si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina, evidenziando le ripercussioni del conflitto sulla stabilità militare nella zona.

Mosca, 29 dic. (Adnkronos) - Esplosioni hanno scosso nella notte l'aeroporto militare di Khanskaya, vicino alla città di Maykop, nella Russia meridionale. Lo riporta il quotidiano indipendente Astra, citando residenti locali che hanno segnalato esplosioni all'interno della città e un attacco al vicino aeroporto. Maykop si trova a circa 290 chilometri dall'Ucraina e a circa 450 chilometri dal territorio controllato dall'Ucraina nella provincia di Zaporizhzhia. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal canale Telegram ExileNova+, le sirene antiaeree sarebbero suonate nell'oblast' di Tula, nella Russia occidentale, a causa della minaccia di un attacco missilistico balistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: media, 'esplosioni in aeroporto militare nel sud della Russia'

Leggi anche: Siria: media, 'esplosioni nella zona di Damasco, attaccato aeroporto militare'

Leggi anche: Ucraina, Kiev sotto attacco russo: esplosioni in piena notte nel cuore della città

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “L’Ucraina è pronta per la pace, incontro Kiev-Usa la prossima settimana”. Macron: “A inizio gennaio riunione dei Volenterosi”; Intelligence Usa: Putin vuole conquistare tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027 - Dmitriev: “Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner”; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: «L'Ucraina è pronta per la pace, incontro Kiev-Usa la prossima settimana». Macron «A inizio gennaio riunione dei Volenterosi»; L'Europa ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. La premier Meloni: Mantenere l'unità - Il presidente Zelensky ringrazia gli amici dell'Ucraina e promette che la discussione proseguirà domani.

Allarme aereo in tutta l'Ucraina, potenti esplosioni a Kiev: il sindaco invita i cittadini a restare nei rifugi - La comunità di Kostiantynivka, città dell'Ucraina orientale nel distretto di Kramatorsk, nel Donetsk, continua a subire attacchi deliberati da parte delle forze russe, che utilizzano droni per dare la ... leggo.it