Ucraina | Macron ' riunione dei volenterosi a Parigi a inizio gennaio'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha comunicato che a inizio gennaio si terrà a Parigi una riunione tra gli alleati di Kiev. L'incontro avrà lo scopo di discutere le garanzie di sicurezza necessarie per un possibile accordo di pace tra Ucraina e Russia. La riunione mira a consolidare il sostegno internazionale e a definire passi concreti per la stabilizzazione della regione.

Parigi, 29 dic. (AdnkronosAfp) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che gli alleati di Kiev si incontreranno a Parigi il mese prossimo per discutere le garanzie di sicurezza nell'ambito di un accordo di pace tra Ucraina e Russia. "All'inizio di gennaio riuniremo a Parigi i paesi della Coalizione dei volenterosi per definire i contributi concreti di ciascuno", ha dichiarato Macron su X dopo aver parlato con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Macron, 'riunione dei volenterosi a Parigi a inizio gennaio' Leggi anche: Ucraina, riunione 'coalizione dei volenterosi' a margine G20 Johannesburg Leggi anche: Piano pace Ucraina, la riunione dei "Volenterosi" con Zelensky, Meloni e Marc Rubio (Usa) – Il video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “L’Ucraina è pronta per la pace, incontro Kiev-Usa la prossima settimana”. Macron: “A inizio gennaio riunione dei Volenterosi”; Trump sente Putin e incontra Zelensky: «Accordo sempre più vicino» ma restano i nodi Donbass e sicurezza; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: «L'Ucraina è pronta per la pace, incontro Kiev-Usa la prossima settimana». Macron «A inizio gennaio riunione dei Volenterosi»; L'incontro a Mar-a-Lago. Trump: Ottimi progressi, resta irrisolta la questione Donbas - Media, 'la Russia abbatte nella notte 89 droni ucraini'. Macron: 'A gennaio incontro dei Volenterosi a Parigi per gli aiuti all'Ucraina' - A inizio gennaio i Volenterosi si riuniranno a Parigi per definire i contributi concreti da fornire all'Ucraina. msn.com

Ucraina, spiragli di pace tra Washington, Kiev e Mosca dopo Mar-a-Lago. Macron convoca i volenterosi - Gennaio mese chiave per i negoziati: vertici a Parigi e Washington, gruppi di lavoro Usa- msn.com

Hai salvato un nuovo articolo - Ieri sera a Mar a Lago il vertice tra Zelensky e il presidente americano Trump sul piano di pace per l'Ucraina Vertice in Florida ... corriere.it

Guerra in Ucraina, contatti Parigi-Mosca, ma Trump si irrita. Tra lo zar e il tycoon c’è di mezzo Macron Nessuna chiamata tra Putin e il presidente francese, ma ci sono buone intenzioni per un colloquio sulla pace. La Casa Bianca è infastidita: clima di tensione - facebook.com facebook

Guerra in Ucraina, le notizie del 22 dicembre | Putin e Macron pronti a incontrarsi ma Mosca dice no a un vertice a tre x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.