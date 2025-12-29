Ucraina la pace possibile passa dal nodo territoriale | il 2026 si apre con una scelta inevitabile

Il conflitto in Ucraina resta irrisolto e il 2025 si conclude senza segnali di una risoluzione imminente. Il 2026 si prospetta come un anno decisivo, in cui la questione territoriale potrebbe rappresentare il nodo centrale per avvicinare una possibile pace. Comprendere le dinamiche di questa disputa è fondamentale per valutare le prospettive di stabilità e dialogo nella regione.

Pace? Non ancora. Il 2025 si chiude con la guerra in Ucraina e il 2026, salvo colpi di scena, si aprirà nello stesso modo. Il vertice di Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha però certificato un dato ormai difficile da ignorare: il negoziato esiste, è avanzato, ma si scontra con la realtà del terreno. «Abbiamo fatto grandi progressi, l'accordo è pronto al 95%», hanno dichiarato Trump e Zelensky al termine dell'incontro. Quel 5% residuo, però, pesa come un macigno. Dentro ci sono i territori occupati, a partire dal Donbass, la centrale nucleare di Zaporizhzhia e le garanzie di sicurezza per Kiev.

