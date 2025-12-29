Ucraina il Cremlino ottimista ma con pugno duro | Più vicini alla pace ma Kiev deve ritirarsi dal Donbass

Il conflitto in Ucraina continua a evolversi, con il Cremlino che si mostra ottimista ma mantiene una posizione ferma, chiedendo a Kiev di ritirarsi dal Donbass. Nel frattempo, Zelensky ha annunciato che, nel quadro del piano di pace, l’Ucraina potrebbe ricevere garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti per 15 anni, con l’obiettivo di estenderle a 50. La presenza di truppe straniere sul territorio rimane un tema centrale nelle trattative.

Intanto Zelensky informa che nel piano di pace stilato nei 20 punti, l'Ucraina riceverebbe dagli Usa garanzie di sicurezza per 15 anni, ma "ne vorremmo per 50" così come sostiene che le truppe straniere sul territorio ucraino possano garantire la sicurezza stessa. Il leader di Kiev spera in un incontro in Ucraina "nei prossimi giorni" con funzionari americani ed europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

