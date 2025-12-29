Ucraina | Gelmini ' Italia si conferma Paese serio e affidabile'

L’Italia ha approvato un decreto legge che proroga gli aiuti, anche militari, all’Ucraina. Questa decisione rafforza l’immagine del Paese come un interlocutore affidabile e coerente nel contesto internazionale. La linea adottata dimostra un impegno costante nel sostenere la stabilità e la sicurezza, confermando l’Italia come un attore serio e credibile nel panorama globale.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Con il decreto legge approvato oggi, che dispone la proroga degli aiuti anche militari all'Ucraina, l'Italia si conferma un Paese serio e affidabile, con una linea credibile e coerente di politica estera. Siamo stati dalla parte del popolo ucraino fin dal primo giorno con l'Esecutivo guidato da Mario Draghi; lo siamo ancora oggi con il Governo Meloni. La logica della forza e della sopraffazione non può vincere e i Paesi democratici dell'Occidente devono continuare a difendere la libertà e la pace. Pace che oggi si difende stando a fianco di una democrazia aggredita da una superpotenza oramai da quasi quattro anni.

