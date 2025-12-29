L’Italia ha approvato un decreto legge che proroga gli aiuti, anche militari, all’Ucraina. Questa decisione rafforza l’immagine del Paese come un interlocutore affidabile e coerente nel contesto internazionale. La linea adottata dimostra un impegno costante nel sostenere la stabilità e la sicurezza, confermando l’Italia come un attore serio e credibile nel panorama globale.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Con il decreto legge approvato oggi, che dispone la proroga degli aiuti anche militari all'Ucraina, l'Italia si conferma un Paese serio e affidabile, con una linea credibile e coerente di politica estera. Siamo stati dalla parte del popolo ucraino fin dal primo giorno con l'Esecutivo guidato da Mario Draghi; lo siamo ancora oggi con il Governo Meloni. La logica della forza e della sopraffazione non può vincere e i Paesi democratici dell'Occidente devono continuare a difendere la libertà e la pace. Pace che oggi si difende stando a fianco di una democrazia aggredita da una superpotenza oramai da quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Gelmini, 'Italia si conferma Paese serio e affidabile'

Leggi anche: Armi all’Ucraina, tensioni nella maggioranza. Salvini si sfila e Forza Italia avverte: “Se vota contro il decreto, sarà un problema politico serio”

Leggi anche: L’Italia si è “evoluta” da Paese molto ignorante in Paese morto istruito

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Italia, sostegno a Kiev (con nuovi aiuti) e sfida ai droni russi: tre ore di riunione del Consiglio supremo di difesa - L'Italia conferma il «pieno sostegno» all'Ucraina, tradotto anche nel dodicesimo pacchetto di aiuti militari (in arrivo) e nella «partecipazione alle iniziative di Ue e Nato», nonché nel lavoro «per ... ilmessaggero.it

UCRAINA, GELMINI (NM): ITALIA CON KIEV. NON ACCETTIAMO LEZIONI DA SX - “Noi Moderati condivide le considerazioni di Giorgia Meloni e ne sostiene convintamente l’operato internazionale. 9colonne.it

Il Consiglio supremo di Difesa conferma nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina - Dopo una riunione al palazzo del Quirinale, il Consiglio supremo di Difesa ha confermato il suo "pieno sostegno all'Ucraina" con un dodicesimo pacchetto di aiuti militari. it.euronews.com

I negoziati diplomatici sull’Ucraina, l’incontro tra Witkoff e Putin a Mosca. Pensioni: quali sono le novità in manovra Ne parliamo a ReStart con Daniele Capezzone, Stefano Stefanini, Antonio Di Bella, Mariastella Gelmini, Michele Gubitosa, Monica Giandotti, F - facebook.com facebook