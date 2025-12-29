**Ucraina | Cdm approva decreto legge priorità per mezzi uso civile e difesa aerea**
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che prevede misure urgenti per la cessione di mezzi militari e materiali all’Ucraina, oltre a disposizioni per il rinnovo dei permessi di soggiorno di cittadini ucraini e la tutela dei giornalisti freelance. La decisione, proposta dal governo italiano, si inserisce nel quadro delle azioni di supporto e sicurezza in favore delle autorità ucraine.
Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. Il testo -spiega il comunicato di Palazzo Chigi- proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina.
