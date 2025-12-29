Ucraina | Appendino ' Lega pacifisti da talk show'

In occasione del Consiglio dei ministri, è stato approvato un nuovo invio di armi in Ucraina, con un dibattito che ha suscitato diverse opinioni. La decisione rappresenta un passaggio importante nelle politiche di supporto internazionale del governo, mentre le posizioni sulla questione continuano a generare discussioni pubbliche e politiche.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "In Consiglio dei ministri si è consumato, dopo settimane di discussione che in realtà è stata una stucchevole farsa, l'epilogo che già sapevamo: il Governo vara un nuovo invio di armi. E la Lega, come suo solito, dà il suo placet. Non che ci aspettassimo qualcosa di diverso ma finisce così la solita sceneggiata di Salvini che, dopo aver fatto il pacifista a favor di telecamera e aver condito la sua propaganda di parole ipocrite, dà il via libera al nuovo pacchetto". Lo scrive sui social la deputata M5S Chiara Appendino. "Nella Lega -aggiunge- fanno i pacifisti nei talk show, ma poi in Aula votano compatti ogni singolo invio di armi, sottomessi a logiche di guerra che drenano risorse vitali per l'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

