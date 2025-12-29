Ucraina alle 15 Cdm In titolo decreto resta parola ‘militari’

Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi alle 15 per discutere del decreto relativo all’Ucraina. Al primo punto all’ordine del giorno è presente il provvedimento che include la parola “militari” nel suo titolo. La seduta si concentrerà su questioni di politica estera e sicurezza, con un’attenzione particolare alle decisioni in materia di supporto e intervento internazionale.

Ucraina, l'Ambasciatore Benassi sul titolo de Il Fatto Quotidiano: "Sembra il titolo di un giornale russo" - L'Ambasciatore Piero Benassi commenta le parole di Zelensky su possibili attacchi russi anche in Italia ed il titolo de Il Fatto Quotidiano L’ambasciatore Piero Benassi è intervenuto sul clima ... la7.it

Ma si può fare un titolo del genere Sorvolo su #Trump ma si può scrivere di #Putin “ultima offerta per salvare l’Ucraina”. Mentre la bombarda tutte le notti, uccide civili e deporta i bambini. Siete dei #Quisling. Vergognatevi. - facebook.com facebook

Ma si può fare un titolo del genere Sorvolo su #Trump ma si può scrivere di #Putin “ultima offerta per salvare l’Ucraina”. Mentre la bombarda tutte le notti, uccide civili e deporta i bambini. Siete dei #Quisling. Vergognatevi. x.com

