Ucraina alle 15 Cdm In titolo decreto resta parola ‘militari’
Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi alle 15 per discutere del decreto relativo all’Ucraina. Al primo punto all’ordine del giorno è presente il provvedimento che include la parola “militari” nel suo titolo. La seduta si concentrerà su questioni di politica estera e sicurezza, con un’attenzione particolare alle decisioni in materia di supporto e intervento internazionale.
Roma, 29 dic. (askanews) – Il decreto Ucraina è al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si terrà oggi alle 15. Il provvedimento reca “disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance”. Dunque, nell’intestazione del decreto resta l’uso dell’aggettivo ‘militari’. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
