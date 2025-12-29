ucciso in battaglia denis nikitin il neonazista russo leader dei volontari che combattono per kiev

Denis Nikitin, noto come «Rex», è stato ucciso in battaglia. Leader dei volontari russi che combattono per Kiev, era fondatore del marchio White Rex e aveva legami con ambienti neonazisti in Europa. Comandante del Corpo Volontari Russi, si schierava contro laRussia, combattendo al fianco delle forze ucraine. La sua morte rappresenta un episodio significativo nel contesto del conflitto in Ucraina.

È morto Denis Nikitin, noto anche come Denis Kapustin e con il nome di battaglia «Rex»: il neonazista russo di 41 anni, fondatore del marchio di abbigliamento suprematista bianco White Rex e con consolidati legami con ambienti neonazisti e di estrema destra in Europa e oltre, era il comandante del Corpo Volontari Russi (RDK), un’unità paramilitare di emigrati russi che combatteva al fianco delle forze ucraine contro Mosca. Nikitin è stato ucciso il 27 dicembre 2025 nella regione di Zaporizhzhia, nel Sud dell’Ucraina, durante una missione di combattimento, in seguito a un attacco con drone FPV. L’annuncio è stato dato dal canale Telegram dell’RDK, che ha descritto la morte del suo leader, 41 anni, come “eroica” durante una missione di combattimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

