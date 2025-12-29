Ucciso da un cinghiale disposta l’autopsia

Una comunità in lutto per la tragica perdita di Luigi Rotondo, 74 anni, deceduto durante una battuta di caccia nei monti tra Valle Maio e Sant’Andrea, in provincia di Frosinone. La morte, causata da un incidente con un cinghiale, ha portato alla disposta autopsia per chiarire le cause. La vicenda ha suscitato grande dolore tra i residenti e gli appassionati di attività all'aperto nella zona.

