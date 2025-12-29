Ucciso da un cinghiale disposta l’autopsia
Una comunità in lutto per la tragica perdita di Luigi Rotondo, 74 anni, deceduto durante una battuta di caccia nei monti tra Valle Maio e Sant’Andrea, in provincia di Frosinone. La morte, causata da un incidente con un cinghiale, ha portato alla disposta autopsia per chiarire le cause. La vicenda ha suscitato grande dolore tra i residenti e gli appassionati di attività all'aperto nella zona.
Un’intera comunità sotto shock per la morte improvvisa di Luigi Rotondo, pensionato di 74 anni, venuto a mancare ieri durante una battuta di caccia nei monti tra Valle Maio e Sant’Andrea in provincia di Frosinone. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a stabilire con certezza le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Padre ucciso dal figlio: disposta l'autopsia. Lo zio: "Mio nipote una persona buona"
Leggi anche: 19enne morto dopo la caduta da uno scooter: disposta l'autopsia
Tragedia nella battuta, cacciatore 70enne ucciso da un cinghiale ferito - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.