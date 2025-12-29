Ucciso da un cinghiale disposta l’autopsia

29 dic 2025

Una comunità in lutto per la tragica perdita di Luigi Rotondo, 74 anni, deceduto durante una battuta di caccia nei monti tra Valle Maio e Sant’Andrea, in provincia di Frosinone. La morte, causata da un incidente con un cinghiale, ha portato alla disposta autopsia per chiarire le cause. La vicenda ha suscitato grande dolore tra i residenti e gli appassionati di attività all'aperto nella zona.

Un’intera comunità sotto shock per la morte improvvisa di Luigi Rotondo, pensionato di 74 anni, venuto a mancare ieri durante una battuta di caccia nei monti tra Valle Maio e Sant’Andrea in provincia di Frosinone. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a stabilire con certezza le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

