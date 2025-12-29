Ubisoft è stata hackerata | l’attacco è fuori scala?

Recentemente si è diffusa la notizia di un presunto attacco hacker ai danni di Ubisoft, con riferimenti a una possibile fuga di grandi quantità di dati. L’evento ha suscitato preoccupazione tra utenti e esperti di sicurezza informatica, sollevando interrogativi sulla portata e le conseguenze dell’incidente. In questo articolo, analizzeremo i dettagli conosciuti finora e le possibili implicazioni di questo episodio.

Nelle ultime ore si è diffusa rapidamente la notizia di un presunto maxi-hackeraggio ai danni di Ubisoft, accompagnata da voci su enormi quantità di dati trafugati. L'allarme è scattato quando i server di Rainbow Six Siege sono stati improvvisamente messi offline, a causa di un attacco hacker. Sui social si è parlato di codici sorgente rubati e informazioni interne compromesse, con un attacco definito addirittura "fuori scala". Ma qual è la verità? Ecco cosa sappiamo davvero. L'episodio che ha fatto emergere il caso riguarda Rainbow Six Siege, dove un hacker è riuscito a intervenire sui sistemi di gioco regalando ai giocatori una quantità assurda di valuta virtuale, pari a centinaia di miliardi di crediti.

