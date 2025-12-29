Tyndaris sotto una buona stella | convegno alla Basilica
Archeologia, numismatica e antropologia saranno al centro del convegno organizzato dal Parco archeologico di Tindari e dall’associazione E20divini, dal titolo "Tyndaris sotto una buona stella", in programma nella sala mons. Ficarra della basilica di Tindari lunedì 29 dicembre alle ore 16,30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Un fidanzato per mamma, Natale sotto le stelle e Sotto una nuova stella su TV8 oggi: trama e finale
Leggi anche: Laurent Mottron, uno dei massimi studiosi dell’autismo, in convegno alla Stella Maris
Archeologia, numismatica e antropologia al centro del convegno “Tyndaris sotto una buona stella”; APPUNTAMENTI – “Tyndaris sotto una buona stella”; I quadri scenici del Natale rappresentati a Tindari “In Nativitate Domini”; CENONI D’ASPORTO – Il gusto dello stare insieme firmato “Nonna Gelsena”.
Archeologia, numismatica e antropologia saranno al centro del convegno organizzato dal Parco archeologico di Tindari e dall’associazione “E20divini”, dal titolo “Tyndaris sotto una buona stella”, in programma nella sala mons. Ficarra della basilica di Tindari - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.