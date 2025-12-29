Tutto pronto per il grande Capodanno in Piazza Santa Maria | i fuochi saranno senza botti

Il Capodanno in Piazza Santa Maria a Lucca si avvicina, con l’evento organizzato dal Comune che si terrà mercoledì 31 dicembre. La serata prevede musica e spettacoli a ingresso libero, offrendo un’occasione di aggregazione per cittadini e visitatori di tutte le età. Quest’anno i fuochi d’artificio saranno senza botti, in rispetto delle normative di sicurezza e tutela ambientale.

Lucca, 29 dicembre 2025 - Si avvicina il grande appuntamento con il Capodanno in città promosso e organizzato dal Comune di Lucca, che mercoledì 31 dicembre animerà Piazza Santa Maria con una lunga notte di musica e spettacolo a ingresso libero, pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. L'intrattenimento prenderà il via alle 22, mentre poco più tardi è previsto l'inizio dello show "Voglio tornare negli anni '90", performance dal vivo con dj, animazione ed effetti speciali, che farà rivivere le atmosfere del decennio che ha segnato la storia della musica pop e dance, trasformando Piazza Santa Maria in un grande dance floor a cielo aperto; al termine dello show salirà poi in consolle Andrea Mattei, tra i disc jockey di punta di Radio m2o, che accompagnerà il pubblico fino alla chiusura dell'evento, fissata alle 3.

