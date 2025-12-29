Tutto pronto per il Capodanno in piazza attese migliaia di persone | ecco come cambia il traffico
In occasione del concerto di fine anno in piazza Pirro Marconi, il 31 dicembre, la polizia locale ha adottato misure temporanee per la gestione del traffico. Questi provvedimenti mirano a garantire la sicurezza di residenti e visitatori, organizzando al meglio la viabilità durante l’evento. Ecco le principali novità e le modifiche alla circolazione previste per questa giornata.
In vista del concerto di fine anno in programma il 31 dicembre in piazza Pirro Marconi, la polizia locale ha disposto una serie di provvedimenti temporanei per regolare la viabilità e garantire la sicurezza di residenti e spettatori. Dalle 7 del mattino sarà vietata la sosta con rimozione in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
