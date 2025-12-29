Molti utilizzano quotidianamente lo smartphone senza riflettere sull’importanza di alcune funzioni. Tra queste, c’è un pulsante che, se attivato, può mettere a rischio la privacy dell’utente, permettendo a malintenzionati di accedere a informazioni sensibili. In questa guida, scoprirai come identificare e controllare questa funzione, per proteggere meglio i tuoi dati personali e mantenere maggiore sicurezza online.

Esiste un pulsante che “svende” la tua privacy, facilitando le azioni di malintenzionati: forse lo hai attivato, come controllare. Nell’era digitale, la tutela della privacy sullo smartphone rappresenta una delle sfide più rilevanti per gli utenti. Un pericoloso pulsante che “svende” la tua privacy: come disattivarlo sullo smartphone – Lopinionista.it Oltre ai rischi noti legati a GPS e fotocamera, esiste infatti un’impostazione meno conosciuta ma altrettanto insidiosa, spesso attivata di default, che può compromettere seriamente la sicurezza dei dati personali. Gli specialisti del settore l’hanno definita come un “pulsante sempre acceso” che, se non disattivato tempestivamente, può esporre a gravi violazioni della privacy. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tutti lo hanno acceso, pochi sanno cos’è: il pulsante dello smartphone che “svende” la tua privacy

