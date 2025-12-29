Tutti IN pista Tutti IN campo il progetto

Tutti IN pista, Tutti IN campo è un progetto rivolto all’inclusione di bambini e bambine con disabilità intellettive attraverso lo sport. L’iniziativa, avviata ad Arezzo il 29 dicembre 2025, mira a promuovere l’uguaglianza e il benessere dei giovani partecipanti, offrendo loro opportunità di socializzazione e sviluppo attraverso attività sportive dedicate.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Tutti IN pista, Tutti IN campo, un progetto di inserimento di bambini e bambine con disabilità intellettive nello sport. Tutti IN pista, Tutti IN campo è un progetto di inclusione social e che passa attraverso lo sport, che prenderà il via a Poppi a metà di gennaio e si protrarrà fino a giugno 2026. Il progetto - promosso dall'Assessorato allo Sport del Comune di Poppi, nella persona di Maurizio Maggi, insieme al Consiglio Permanente dello Sport e in collaborazione con gli assessorati alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili - nasce con l'obiettivo di favorire l'inserimento di bambini e ragazzi con autismo o altre disabilità intellettive, nelle attività sportive del territorio di Poppi, grazie alla presenza di personale specializzato.

