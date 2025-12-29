Tutor e orientatori 2025 26 | requisiti nomina e retribuzioni Formazione docenti da completare entro il 28 febbraio 2026 LO SPECIALE

Questo articolo fornisce informazioni aggiornate sui requisiti di nomina e le retribuzioni per tutor e orientatori nelle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2025/26. Ricorda inoltre che la formazione dei docenti coinvolti deve essere completata entro il 28 febbraio 2026. Un approfondimento utile per comprendere le modalità di accesso e le modalità di incarico in conformità alle nuove disposizioni.

Docenti che rivestono i ruoli di tutor e orientatore nelle scuole secondarie di secondo grado: terzo anno di L'articolo Tutor e orientatori 202526: requisiti nomina e retribuzioni. Formazione docenti da completare entro il 28 febbraio 2026 LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

