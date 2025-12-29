Turismo Sadegholvaad | Il 2026 un anno con tanti ponti d' oro Rimini si farà trovare pronta con gli eventi
Il 2026 si avvicina e per Rimini è il momento di pianificare una stagione turistica ricca di opportunità. Sadegholvaad sottolinea che l’anno sarà
Per Rimini è già tempo di pensare alla stagione turistica del 2026. Osservando il calendario che verrà. A fare il punto su ferie, eventi e nuove rotte aeree è il sindaco Jamil Sadegholvaad: “Gli ultimi giorni dell’anno invitano a dare uno sguardo al calendario di quello che verrà. E il 2026 si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
