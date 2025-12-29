Turismo le nuove aree soste per camper in Piemonte | 2 sono nel Vco

Il Piemonte amplia le sue opportunità per il turismo in camper, con l’aggiunta di 41 aree di sosta distribuite sul territorio. Tra queste, due si trovano nel Vco, offrendo soluzioni rinnovate e nuove strutture per i viaggiatori. Questi interventi mirano a migliorare l’ospitalità e la qualità delle soste, favorendo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

In arrivo nuove aree di sosta per camper in Piemonte: sono 41, alcune saranno rinnovate mentre altre realizzate da zero.Ad annunciarlo è l'assessore al Turismo della Regione Paolo Bongioanni, che spiega: "L'arrivo di 1,8 milioni di euro di fondi nazionali del Funt ha consentito lo scorrimento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Turismo, le nuove aree soste per camper in Piemonte: 2 sono nel Vco Leggi anche: Sono quasi 3200 le nuove assunzioni previste tra novarese e Vco Leggi anche: Sono quasi 3200 le nuove assunzioni previste tra novarese e Vco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fondi in arrivo per migliorare l’area camper; Asiago, boom di turismo ma traffico alle stelle: in arrivo nuovi parcheggi; Consorzio ZAI, nuove aree di sosta sicura per i camion: al via PASS4CORE 3; Sassari si prepara per il Capodanno in piazza con Max Pezzali. Turismo piemontese, 41 nuove aree attrezzate per camper: l'assessore Bongioanni annuncia 1,8 milioni di euro di finanziamenti - Dal Monferrato alla montagna: salgono a 109 gli interventi complessivi sul territorio ... targatocn.it

Turismo, l’assessore Bongioanni: "In Piemonte nascono 41 nuove aree attrezzate per sosta camper" - prodotto, un impulso a un segmento turistico fortemente internazionale" ... torinoggi.it

Piemonte, 41 nuove aree attrezzate per sosta camper - In Piemonte nasceranno o saranno rinnovate 41 aree di sosta per camper, destinate ad aumentare e ammodernare i servizi dedicati a questo importante segmento turistico. lospiffero.com

Arte, cibo, storia. Un turismo lento, accessibile a tutti attraverso nuove tecnologie come quella del QR Code, mediante la scansione del quale sarà possibile accedere ad un’esperienza avvincente come quella in programma questa mattina: una gita in carrozza - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.