Turismo impennata affitti brevi nelle città d' arte | negli ultimi cinque anni +21,3% a Firenze
Negli ultimi cinque anni, il settore degli affitti brevi nelle città d'arte, come Firenze, ha registrato un aumento del 21,3%, riflettendo una tendenza crescente nel turismo urbano. Questa trasformazione ha portato a una diminuzione degli hotel tradizionali e a un incremento di alloggi per soggiorni brevi, mentre il settore della ristorazione si adatta ai nuovi scenari, mantenendo la propria presenza nonostante le sfide.
Meno alberghi tradizionali, molti più alloggi per soggiorni brevi e un settore della ristorazione che, tra luci e ombre, continua a resistere ai cambiamenti in atto. Questo è il quadro che emerge dall’analisi di Unioncamere-InfoCamere sull’andamento di alloggi e ristorazione negli ultimi cinque. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
