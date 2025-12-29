Turismo congressuale ok in Italia | premiate le eccellenze napoletane agli Italian Knowledge Leaders

Il turismo congressuale in Italia continua a valorizzare le eccellenze del territorio. Durante l’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders, promossa dal Convention Bureau Italia, sono stati riconosciuti professionisti napoletani di rilievo in diversi settori, tra cui medicina d’urgenza, tecniche alimentari, odontoiatria e robotica sociale. Questi premi testimoniano il ruolo di Napoli come centro di eccellenza e innovazione nel panorama nazionale.

Dal primario di medicina d’urgenza all’ esperto di tecniche alimentari e sicurezza, dall’ odontoiatra di fama internazionale alla scienziata informatica impegnata nella robotica sociale: sono alcune delle eccellenze napoletane celebrate e premiate nel corso dell’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders, progetto di Convention Bureau Italia. La cerimonia si è svolta il 15 dicembre al Campidoglio, alla presenza di Manlio Galiè, presidente dell’advisory board Ikl, Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia, e Tobia Salvadori, direttore di Convention Bureau Italia. Il ministro del Turismo Daniela Santanché, Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, e Crui hanno inviato un messaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

