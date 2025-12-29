Turismo a Venezia il 2025 si chiude col segno meno Ma a Capodanno sarà sold-out

Il turismo a Venezia nel 2025 registra un calo di circa il 6% nei pernottamenti rispetto all’anno precedente, confermando una tendenza negativa che caratterizza l’intero anno. Nonostante questa diminuzione, le prenotazioni per Capodanno sono già esaurite, evidenziando un interesse continuo verso la città in occasioni speciali. La situazione attuale richiede un’analisi delle dinamiche turistiche e delle strategie per un futuro sostenibile.

Non ci sono segnali di svolta per il turismo veneziano (inteso come Venezia comune) nel 2025. Anche dicembre si chiuderà con numeri che confermano il trend visibile da inizio anno: un -6% circa nei pernottamenti. In controtendenza rispetto alla media italiana, che cresce ancora, ma dopo un 2024. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

