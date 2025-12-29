Turismo a Napoli e Capodanno una città a due velocità

Napoli, città ricca di storia e tradizione, si presenta come meta di turismo durante tutto l'anno. Tuttavia, il periodo di Capodanno evidenzia differenze tra momenti di festa e aree meno sviluppate. Tra eventi simbolici e disuguaglianze urbane, la città mostra un volto complesso che richiede attenzione e riflessione, soprattutto durante le occasioni più significative come il passaggio al nuovo anno.

San Silvestro tra accoglienza e disuguaglianze urbane Il turismo a Napoli vive di grandi eventi e momenti simbolici, ma il Capodanno continua a mettere in evidenza contraddizioni profonde. Enrico Ditto, imprenditore del settore hospitality, denuncia un assetto della mobilità pubblica che, nella notte di San Silvestro, finisce per dividere la città. I collegamenti potenziati si concentrano quasi esclusivamente sull'asse centro-Vomero, mentre il resto delle municipalità resta ai margini, con difficoltà evidenti negli spostamenti notturni. Secondo Ditto, questa impostazione non è compatibile con le ambizioni turistiche della città.

