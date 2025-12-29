Turismo a Napoli Ditto | Capodanno per il centro e per il Vomero il resto della città tagliato fuori

Per il Capodanno, a Napoli, la mobilità pubblica limita l’accesso alle zone centrali e al Vomero, creando una divisione nella città. Questa situazione influisce sulle opportunità di turismo e rende difficile godere appieno delle festività. La gestione della mobilità rappresenta un elemento chiave per garantire un’offerta turistica più accessibile e inclusiva durante le festività.

"Napoli si presenta ancora una volta all'appuntamento del Capodanno con un assetto della mobilità pubblica che divide la città in due e ne limita pesantemente le ambizioni turistiche". A sottolinearlo è Enrico Ditto, noto imprenditore attivo nel settore dell'hospitality, che evidenzia come l'organizzazione dei trasporti nella notte di San Silvestro confermi un'impostazione "centripeta, incapace di garantire connessioni reali se non tra il centro e il Vomero, tagliando fuori il resto delle municipalità". "Parliamo di una città che, nella notte simbolicamente più importante dell'anno, riesce a garantire collegamenti sostanzialmente solo sull'asse centro-Vomero.

