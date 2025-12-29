TS – Rammarico è aver preso quel gol Ho abbracciato Djimsiti ma è un episodio che capita

Nel commento post-partita, TS ha espresso rammarico per un gol subito, sottolineando l'importanza di gestire meglio alcune situazioni in campo. Secondo Tuttosport, la squadra ha adottato un piano gara più prudente rispetto agli anni precedenti, puntando a una posizione più bassa. L’obiettivo è migliorare la fase di non possesso e la gestione della palla, aspetti fondamentali per ottimizzare le prestazioni nelle prossime gare.

