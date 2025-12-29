TS – Rammarico è aver preso quel gol Ho abbracciato Djimsiti ma è un episodio che capita
Nel commento post-partita, TS ha espresso rammarico per un gol subito, sottolineando l'importanza di gestire meglio alcune situazioni in campo. Secondo Tuttosport, la squadra ha adottato un piano gara più prudente rispetto agli anni precedenti, puntando a una posizione più bassa. L’obiettivo è migliorare la fase di non possesso e la gestione della palla, aspetti fondamentali per ottimizzare le prestazioni nelle prossime gare.
2025-12-29 00:32:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto a quello degli ultimi anni, stando un po’ più bassi: potevamo fare un po’ meglio la fase di non possesso e la gestione della palla”. Così Raffaele Palladia la sconfitta contro l’Inter di Cristian Chivu valida per la 17ª giornata di campionato. Alla New Balance Arena, l’Atalanta paga il grave errore di Berat Djimsiti che spiana la strada al gol di Lautaro Martinez (65?), servito dal neo entrato Pio Esposito, per il definitivo 1-0. La classifica vede dunque la Dea chiudere l’anno con 22 punti che valgono il 10º posto con un ritardo di 5 punti dalla 6ª posizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
