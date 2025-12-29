TS – i convocati per il Genoa e la decisione su Hermoso e Dovbyk

TS comunica i convocati di Gasperini per la partita contro il Genoa, con alcune decisioni importanti su Hermoso e Dovbyk. La rosa scelta dall’allenatore si presenta con alcune novità, in attesa del match di lunedì sera. La convocazione e le eventuali esclusioni saranno decisive per il modulo e la strategia del Genoa in questa importante sfida.

2025-12-29 13:30:00 Arrivano conferme da TS: Gasperini sorprende tutti in vista del monday night contro il Genoa. L'allenatore della Roma ha infatti ufficializzato l'elenco dei convocati per la gara di questa sera all'Olimpico, introducendo alcune novità inattese. Su tutte spicca la presenza di Dovbyk, dato per indisponibile solo poche ore prima. Una scelta che cambia le carte in tavola in vista dell'ultimo impegno del 2025 calcistico. Restano però alcune assenze pesanti che riducono le opzioni a disposizione del tecnico. Roma, le novità di Gasperini. La notizia principale riguarda il recupero di Dovbyk, che dopo le dichiarazioni pessimistiche della conferenza stampa della vigilia è stato invece aggregato al gruppo.

