Trump | siamo molto vicini alla soluzione

Durante un incontro con Zelensky, Donald Trump ha dichiarato di essere molto vicino a una soluzione. Le parole del ex presidente riflettono un progresso nelle trattative, confermando un momento importante nel percorso di dialogo tra le parti. La dichiarazione sottolinea l’attenzione verso una risoluzione delle tensioni, evidenziando l’importanza di un percorso condiviso per trovare una soluzione duratura.

23.05 "Un incontro fantastico con Zelensky. Siamo molto vicini a una soluzione". Così Donald Trump nel corso di una dichiarazione insieme a Volodymyr Zelensky al termine del loro incontro. "Abbiamo fatto molti progressi verso la fine della guerra", ha aggiunto Trump. Trump ha reso noto anche di aver avuto un colloquio assieme a Zelensky con i leader di Regno Unito,Francia,Italia, Germania,Finlandia,Polonia e Norvegia, oltre ai leader dell'Ue,che ha definito 'eccellente'. "Abbiamo trattato il 95% della questione e fatto progressi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

