Trump | siamo molto vicini a una soluzion

Donald Trump ha riferito di un incontro positivo con Volodymyr Zelensky, affermando che si stanno avvicinando a una soluzione. La dichiarazione, rilasciata il 23 maggio, sottolinea il progresso nelle trattative tra le parti, evidenziando un clima di cooperazione e dialogo. Restano da seguire gli sviluppi di questa collaborazione, che potrebbe rappresentare un passo importante per la risoluzione della situazione.

23.05 "Un incontro fantastico con Zelensky. Siamo molto vicini a una soluzione". Così Donald Trump nel corso di una dichiarazione insieme a Volodymyr Zelensky al termine del loro incontro. "Abbiamo fatto molti progressi verso la fine della guerra", ha aggiunto Trump. Trump ha reso noto anche di aver avuto un colloquio assieme a Zelensky con i leader di Regno Unito,Francia,Italia, Germania,Finlandia,Polonia e Norvegia, oltre ai leader dell'Ue,che ha definito 'eccellente'. "Abbiamo trattato il 95% della questione e fatto progressi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

